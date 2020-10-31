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Şırnaklı Menica Nine, 120 yaşına rağmen koronavirüsü yendi

DHA

Şırnaklı Menica Nine, 120 yaşına rağmen koronavirüsü yendi


Sekvan KÜDEN/ULUDERE (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi Ortabağ köyünde yaşayan şehit annesi 120 yaşındaki Menica Encü, yakalandığı koronavirüsü yenip sağlığına kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla aradığı Encü, "Cumhurbaşkanımıza dua ettim. 'Allah yardımcısı olsun, Uzun ömürler versin' dedim" dedi.
Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde yaşayan 1900 doğumlu ve 12 çocuk ile 100'den fazla torun sahibi olan Menica Encü, koronavirüse yakalandı. Encü, Şırnak Pandemi Hastanesi´nde 15 günlük tedaviyle koronavirüsü yenmeyi başardı. Güvenlik korucusu oğlu Salih Encü, 1993 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Encü, sağlığına kavuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cep telefonuyla görüntülü arandı. Erdoğan, yaşlı kadının geçmiş olsun dileklerini ileterek, mevlit kandilini kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede kendisine çok dua ettiğini anlatan Menice Nine, "Cumhurbaşkanımıza dua ettim. 'Allah yardımcısı olsun, Uzun ömürler versin' dedim" dedi.
Menica Nine'nin oğullarından Seyfettin Encü de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini aramasıyla ailece mutlu olduklarını ifade ederek, her zaman devletin yanında olduklarını söyledi. Encü, "Cumhurbaşkanımızın bizimle konuşmasıyla çok mutlu olduk. Allah ondan razı olsun" dedi.
'BİZİM KENDİ ELLERİMİZLE YAPTIĞIMIZ DOĞAL BESİNLERİ YERDİ'
Annesinin uzun yaşama sırrının doğal ürünlerle beslenmesi olduğunu kaydeden Encü, şunları söyledi:
"Annem süt, yoğurt ve peynir yer. Bizim kendi ellerimizle yaptığımız doğal besinleri yer. Bunların sayesinde bu yaşa kadar geldi. Dükkanlardan alınan hazır şeyleri yemez. Çok namaz kılar, çok dua eder. Annem 120 yaşında. Yaşına göre Allah'a şükür çok iyi durumda. Yaşından dolayı sürekli hasta oluyor. Bir süre önce rahatsızlanınca hastaneye götürdüğümüzde koronavirüse yakalandığı öğrendik. Annem koronavirüsü yendi. Bunu öğrenen Cumhurbaşkanımız bizi aradı."
 DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-10-31 12:21:20

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