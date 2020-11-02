Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 41 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 351 kaçak cep telefonu, 280 paket kaçak sigara, 40 cep telefonu aksesuarı, bir miktar uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-11-02 12:48:23
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