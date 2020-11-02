Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY’ye darbe: 11 gözaltı

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Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 11 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce 26 Ekim 01 Kasım 2020 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde; toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkma yasağıyla, 8 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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