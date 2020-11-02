Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK Valiliği koordinesinde belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların destekleriyle toplanan 1 TIR dolusu gıda yardımı, İzmir'e gönderildi.
Şırnak Valiliği koordinesinde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların destekleriyle bin koli gıda toplandı. Koliler, TIR'a yüklenerek, İzmir'e gönderildi.
Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan 2 teknik personel deprem bölgesine gönderilirken, talep gelmesi durumunda hazır bekletilen AFAD ekipleri de bölgeye gönderilecek. DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-11-02 17:29:01
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