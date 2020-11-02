Şırnak'ta 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama

Sekvan KÜDEN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6´sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Silopi ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6´sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Silopi Sekvan KÜDEN
2020-11-02 23:30:25
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