AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik koronavirüse yakalandı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK (DHA)AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sonucu öğrendiği andan itibaren evde istirahate çekildiğini belirten Birlik, sağlık durumunda endişe edilecek bir husus olmadığını ifade ederek, maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda herkesin dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.
DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-11-03 00:22:07
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