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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak sağlıkta adım adım yükseliyor

İHA

Şırnak sağlıkta adım adım yükseliyor

Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde açılan 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitesinin hastalara hizmet vermeye başladı. Yoğun bakım üniteleri ve yatak kapasitesi bakımından Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, aynı zamanda mimarisiyle de göz kamaştırıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından 14 dönümlük alan üzerine kurulan Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde toplamda 100 hasta odası bulunuyor. 100 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, 150 yataklı Şırnak Devlet Hastanesine çok yakın bir konumda inşa edildi. Devlet hastanesi faaliyetine devam ederken, yeni yapılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi hasta kabulüne başladı. Korona virüs ile mücadele dönemine denk gelen hastane, öncelikle korona virüs tanısı konmuş hastaları kabul ederek hizmete açıldı.
Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yoğun bakım uzmanı Dr. Hamza Gültekin, ilk geldiklerinde Şırnak Devlet Hastanesinde 10 kişilik yoğun bakım ünitesinin olduğunu söyledi. Uz. Dr. Gültekin, "Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemizin açılmasıyla birlikte 34 yataklı ve 3. basamak, tam donanımlı yoğun bakım ünitemizi açtık. Halkımıza hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 5 aydır buradayız. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğümüz bize çok destek oldular. Gerekli tüm yoğun bakım mekanik vantilatör cihazı ve ilaç, teçhizat konusunda eksiğimiz yok. Bu korona virüs sürecinde yüzlerce hastayı yatırdık. Şifa ile taburcu ettiklerimiz oldu. Türkiye’de olduğu gibi Şırnak’ta da korona virüste bir pik dönemini yaşadık. Bir miktar vakalarımızda azalmayla beraber şu an yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 70’lerde. Hastalarımızı hastanemizde gerekli tedbirleri ve takiplerimizi yapıyoruz. Gerekli imkanlarımız da var. Hastanemiz gerçekten özel hastane konseptinden daha güzel. Yoğun bakımız da bütün yataklar, hastalar ayrı yerlerde bulunmaktalar. Bütün hastalar birbirinden bağımsız. Geniş ve gayet donanımlı bir hastanemiz var. Aynı şekilde servislerimizde öyledir. Yoğun bakım ünitemiz ve Hastanemiz Şırnak ili kendi bünyesinde hiç dışarıya hasta sevk etmeden ihtiyacımızı karşılamaktadır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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