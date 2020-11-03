Beytüşşebap’ta sonbahar güzelliği

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sonbahar nedeni ile oluşan renk cümbüşü görenleri kendine hayran bıraktı.

Beytüşşebap'ta kasım ayı itibariyle sararan yapraklar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Soğuk havaların etkisiyle yaprak döken ağaçlar renk şöleni oluşturdu. İlçeye bağlı Başaran, Ayvalık, Aşağıdere köylerinden geçen Habur Çayı kenarındaki söğüt ve kavak ağaçları renk cümbüşüne sahne oldu. Doğa fotoğrafçısı olan Mehmet Gökçe sonbahar aylarında güzel kareler yakalamak almak için doğaya çıktıklarını söyledi. Gökçe, "Sonbahar aylarında buralar çok güzel oluyor. Özellikle dere kenarı çok güzel, renk renk yapraklar, muhteşem tablo çıkarıyor. Ben de bu güzel anları fotoğraflıyorum" dedi.

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