Uludere’deki yayla yolları tamamlandı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yapımına başlanan yayla yolları tamamlandı.

Uludere ilçesindeki bir çok yayla yolunun açılması için talimat veren Belediye Başkanı Sait Ürek, çalışmaların son halini yerinde inceledi. Önümüzdeki yıl yaylaya çıkacak olan vatandaşlar için yolları açtıklarını belirten Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, "Yaylacılık ve hayvancılık için vatandaşlarımızın sürekli kullandığı Şivi Yaylasının yol yapımı tamamlandı ve içme suyu sorunu çözüldü. Biz bugün yolu inceledik. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Halkımıza hayırlı olsun. Yapılan 2 kilometrelik yolun vatandaşlarımız için hayvancılık ve yaylacılık faaliyetlerinde büyük bir kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. İlkbahar aylarına hazırlık yapmış olduk. Bunun gibi birçok yolumuzu açıyoruz" dedi.

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