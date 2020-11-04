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Şırnak'ta sağlanan huzur ortamı kültür ve sanatta başarıyı da beraberinde getirdi

İHA

Şırnak'ta sağlanan huzur ortamı kültür ve sanatta başarıyı da beraberinde getirdi

Şırnak’ta huzur ve güven ortamının sağlanması ile birçok alanda başarı ede ediliyor. Güvenlik güçlerince yürütülen operasyonların ardından huzur ortamının tesis edildiği Şırnak’ta, kültür sanat yarışmalarında büyük değişim ve dönüşüm yaşandı.
Türkiye’nin 81 ilinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezlerine üye olan gençler 'Sahne Sırası Sende' sloganıyla Türk müziği yarışmalarında yeteneklerini sergiliyor. Şırnaklı gençlerin Türk müziği yarışmalarında il birinciliğin ardından bölge yarışmasında da elde edilen birincilikle Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlerin geleneksel sanata sahip çıkması, yeteneklerinin geliştirilmesi ve hayallerini gerçekleştirebilmeleri için bu yıl da kültür sanat yarışmaları düzenlediğini söyledi. Birlik, "Kültür sanat yarışmalarının bölge finalleri eylül ayı içerisinde Kayseri, Adana, Şırnak, Erzurum, Trabzon, Manisa, Edirne’de il pandemi kurulunun görüşü alınarak fiziksel ve online olarak yapıldı. Gençlik Merkezleri arasında her sene kültür sanat yarışmaları yapılıyor. Bu sene kültür sanat yarışmalarının bölge finali Şırnak’taydı. Ancak pandemi nedeniyle biz bunu online yapmak zorunda kaldık. Yoksa coşkulu bir şekilde Şırnak’ta şiir, kültür, tiyatro, müzik ve bilgi yarışması düzenleyecektik. Bunu pandemi nedeniyle şiir ve ses yarışması olarak online yaptık. Bizim de özgün yorumlama branşında arkadaşlarımız bölge birincisi oldu. Şimdi bölgeyi temsilen Türkiye finallerine gidiyorlar. 19 Kasımda Ankara’da yapılacak olan Türkiye Gençler Arası Türk Müziği Yarışmasında Şırnak’ı ve bölgeyi temsil edecekler. Güzel bir performans gösteriyorlar. Gençlik Merkezinin çalışma ortamı gayet iyi. Arkadaşları dinlerken bizde feyiz alıyoruz. Şırnak olarak müzikte de inşallah Türkiye birincisi olurlar” dedi.
Yarışmaya hazırlanan Mert Ay ise, "Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesinde çalışıyoruz. Geçen sen özgün müzik yarışmasında il birincisi olduk. Ardından bölgede yapılan yarışmalarda birinci olduk. Şimdi son 23 hafta kala çalışmalarımızı yoğunlaştırıp, son performansımızla hazırlanıyoruz. 19 Kasımda Ankara’da yapılacak olan Gençler Arası Türk Müziği Yarışmasına hazırlık yapıyoruz. Şırnak'ı en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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