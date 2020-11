Çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin Şırnak'taki eylemi 9'uncu haftada

İzmir depreminde can kaybı artıyor



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki eylemi 9'uncu haftasına girdi. HDP'lilerin engellemelerine rağmen, kadınlar terör örgütü PKK'ya tepkilerini göstermeye kararlı bir şekilde devam ediyor.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kadınlar ile şehit ve gazi yakınları Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne gelerek protesto eylemi yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla ve PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK' 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

Kadınların HDP il binası önündeki 9'uncu haftaki eylemleri de yine partililer tarafından engellenmek istendi. HDP´lilerin ses sistemlerinden yüksek tonda müzik yayını ve slogan atması kadınların eylem yapmasını engelleyemedi.

'HER HAFTA BURAYA GELECEĞİZ'

2014'te 17 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan inşaat işçisi oğlu Veysi için İdil ilçesinden geldiğini söyleyen Sakine Kartal, her hafta bu eylemi sürdüreceklerini ifade etti. Kartal, "Ben oğlumu görmek istiyorum. Oğlumu bana versinler. Ben oğlumun peşindeyim. Oğlum için ölmeye hazırım. Hiç kimsenin çocuğu sahipsiz değildir. Kendi çocuklarını başka devletlere gönderiyorlar, bizim çocuklarımızı kendilerine kurban ediyorlar. Yaşadığımız sürece, çocuğumuzu bulana kadar arayacağız. Oğlumuzu devletimize teslim etsinler. Oğlumuzu bize düşman yapmışlar. Bunu bize yapmaya hakları yok. Kendi oğullarını, eşlerini, kızlarını götürsünler madem istiyorlarsa. Her hafta buraya geleceğiz" dedi.

'ANNELERİMİZ ÇOCUKLARINA KAVUŞANA KADAR BİZ BURADAYIZ'

Terör örgütü PKK'nın ailesindeki 13 kişiyi şehit ettiğini anlatan Zehra Güngör ise "Şehitlerimiz için buradayız. Annelerimiz çocuklarına kavuşana kadar biz buradayız. Yılmayacağız, yıkılmayacağız. Kahrolsun PKK. Ailemizden 13 kişiyi şehit ettiler. Allah kahretsin onları. Bundan 31 yıl önce ailemizi mahvettiler. Gece yarısı hamile kadınlarımızı uykuda öldürdüler. Hiç acımadılar" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından kadınlar sloganlar atarak dağıldı.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2020-11-05 13:13:01



