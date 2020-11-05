HDP'li vekil ve partililer, çocukları dağa kaçırılan ailelerin basın açıklamasını engellemeye çalıştı Şırnak annelerin HDP önündeki eylemi 9'uncu haftasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP'li vekil ve partililer, çocukları dağa kaçırılan ailelerin basın açıklamasını engellemeye çalıştı Şırnak annelerin HDP önündeki eylemi 9'uncu haftasında

İHA

HDP'li vekil ve partililer, çocukları dağa kaçırılan ailelerin basın açıklamasını engellemeye çalıştı Şırnak annelerin HDP önündeki eylemi 9'uncu haftasında

Şırnak'ta eşleri ve evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde bir araya geldi. HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ve partililer il binası önünde toplanarak acılı ailelerin basın açıklamasını engellemeye çalıştı.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler HDP Şırnak il binası önünde protesto eylemi düzenledi. Acılı ailelere şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.
Şırnak'ın İdil ilçesinden HDP il binasına gelen anne Sakine Kartal, 2014'te terör örgütü PKK tarafından kandırılarak kaçırılan oğlu Veysi Kartal için eyleme katıldığını söyledi. Sakine Kartal, "Oğlumu dağa götürdüler, kenedinkilerini farklı ülkelere gönderiyorlar. Ben sağ oldukça ruhumu oğlum için harcayacağım. Bunların derdi nedir ki bizim oğlumuzu götürüyorlar. Oğlum nerdeyse bize versinler, durmayacağız. Oğlumuzu bize düşman etmişler. Oğlum çocuktu, omzuna silah verdiler. Dağ başlarına götürdüler. Kimsenin hakkı yoktu bunu bize yapmaya. Kendi kocalarını, eşlerini, kızlarını, çocuklarını göndersinler. Allah bizim hakkımızı onlarda bırakmasın" dedi.
Şehit ailesi Zehra Güngör ise, "9'uncu haftamız oldu annelerimiz ve şehitlerimiz için buradayız. Annelerimiz çocuklarına kavuşana kadar burada olacağız. Yılmayacağız, yıkılmayacağız. Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP. 31 yıl önce ailemizden 13 kişiyi şehit ettiler. Allah kahretsin onları. Gece yarısı hamile kadınları uykuda öldürdüler. Allah onların belasını versin. Hep devletimizi koruyacağız. Ailelerimize destek amaçlı buradayız" diye konuştu.
Öte yandan HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ve partililer il binası önünde toplanarak, acılı ailelerin basın açıklamasını engellemeye çalıştı.
HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin Şırnak'taki eylemi 9'uncu haftada
YEREL HABERLER Çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin ...
Uludere Gezen Tavukçuluk Projesinin protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Uludere Gezen Tavukçuluk Projesinin protokolü ...
Şırnak'ta sağlanan huzur ortamı kültür ve sanatta başarıyı da beraberinde getirdi
YEREL HABERLER Şırnak'ta sağlanan huzur ortamı kültür ve sanatta ...
Beytüşşebap'ta yol yapım çalışmaları
YEREL HABERLER Beytüşşebap'ta yol yapım çalışmaları
Uludere’deki yayla yolları tamamlandı
YEREL HABERLER Uludere’deki yayla yolları tamamlandı
Beytüşşebap’ta sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Beytüşşebap’ta sonbahar güzelliği
El Cezeri’nin torunları, Cezeri'nin uçuş denemesinin Cizre’de yapılmasını istiyor
YEREL HABERLER El Cezeri’nin torunları, Cezeri'nin uçuş denemesinin ...
Cizre polisi İzmirli depremzedelere yardım kolisi gönderdi
YEREL HABERLER Cizre polisi İzmirli depremzedelere yardım kolisi ...
Şırnak’ta 28 bin 917 araç bulunuyor
YEREL HABERLER Şırnak’ta 28 bin 917 araç bulunuyor
Şırnak sağlıkta adım adım yükseliyor
YEREL HABERLER Şırnak sağlıkta adım adım yükseliyor
AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X