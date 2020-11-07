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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DİKA Genel Sekreteri Alanlı Beytüşşebap’ta incelemelerde bulundu

İHA

DİKA Genel Sekreteri Alanlı Beytüşşebap’ta incelemelerde bulundu

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Ahmet Alanlı Beytüşşebap’ta incelemelerde bulundu.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yapımı devam eden zümrüt kaplıcaları ve olimpik yüzme havuz inşaatlarını incelemek için ziyaret gerçekleştiren DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Şırnak koordinatörü Murat Katı ile birlikte Belediye Başkanı Habip Aşan’ı ziyaret etti. İlçede yapımı devam eden projeler ve yapılması planlanan projeler hakkında görüşen heyet daha sonra zümrüt kaplıcalarında yapılan binaları inceledi. Belediye Başkanı Habip Aşan gelen heyetin Beytüşşebap’ta bir çok projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Aşan, "İlçemiz bu gün güzel bir gün daha yaşıyor. Yapımı devam eden kaplıcalarımız ve otelleri ziyaret eden DİKA Genel Sekreteri ve heyetine çok teşekkür ederim. İlçemizde bir çok projenin hayata geçmesinde katkısı bulunan DİKA’ya çok teşekkür ederim. İlk günkü gibi hep bizlerle olan değerli büyüklerimiz ilçemizi sahiplendi ve sadece kaplıca değil daha bir çok projeyi hayata geçireceklerini söylediler. Onları ağırlamaktan mutluluk duyduk’’ dedi.

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