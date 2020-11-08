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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı 5'te 5 yaptı

İHA

Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı 5'te 5 yaptı

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı, ligin 5. haftasında Diyarbakır ekibi Asur Gençlik takımını 31 yendi.
Diyarbakır Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksinde oynanan mücadelede Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı, Asur Gençlik takımını 31'lik skorla yendi. 4 set sonunda 31'lik skorla kazanan Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı, grubunda 5’te 5 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü.
Müsabakayı Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu beraberinde eşi Nurten Sinanoğlu ile Diyarbakır Cizreliler Derneği Başkanı Abdülaziz Özalp, belediye erkek voleybol takımı yöneticileri ve çok sayıda Cizreli taraftar izledi.
Maç sonunda Kaymakam Sinanoğlu, başarılarından dolayı oyuncu ve teknik heyetini tebrik etti. Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı aldığı bu galibiyetle 1. sıradaki yerini korudu.

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