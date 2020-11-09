TEMA Cizre'de görev değişikliği

TEMA Vakfı Şırnak'ın Cizre ilçe sorumlusu Raşit Munis, gönüllü olarak yürüttüğü görevini Ferda Ekinci’ye devretti.

TEMA Vakfı Cizre sorumlusu Munis, görevi Ferda Ekinci’ye devretti. TEMA Vakfını temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Ekinci, “Bugün ülke genelinde 880 bini aşkın gönüllüsü bulunan TEMA Vakfını ilçemizde temsil edecek olmak benim için büyük bir mutluluk. Bu büyük sorumluluk ile ilçemizin, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarının korunmasına dair bilinci geliştirmek üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Öncelikle minik TEMA, yavru TEMA, ortaokul TEMA, lise TEMA, genç TEMA ve mezun TEMA gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artırmayı, ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirmek için her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Bu sebeple kalbi doğa için atan herkesi TEMA Vakfı gönüllüsü olmaya çağırıyoruz” dedi.

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