Görümlü beldesinin bağ yolu sorunu çözüldü

Şırnak’ın Silopi ilçesi Görümlü Belde Belediyesince yapılan çalışmalar sonucunda belde halkı için önem arz eden bağ yolu sorunu çözüldü.

Görümlü Belde Belediye Başkanlığı, beldedeki sorunlara çözüm olmaya devam ediyor. AK Partili Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, beldenin çehresini değiştirecek birçok projeye imza atıyor. Bespın parkı yanı sıra çevre yolu, alt yapı ve üst yapı konusunda da birçok çalışma ile beldenin sıkıntıları giderildi. Güzel bir Görümlü için çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Tellioğlu, "Bugüne kadar vatandaşlarımızın meyve bahçelerinde sırtlarında veyahut hayvanlarla çektiği 2 kilometrelik yolda ekiplerimiz çalışmalar yürütüyor. Su ve drenaj borularının altyapısını, yol genişletme, istinat duvarları, yol yapım ve stabilize çalışmalarına devam ediyoruz. Ulaşımın kolaylaştırılması için başlattığımız yol yapım çalışmalarını yerinde inceledik. Vatandaşlarımız şimdi rahat bir şekilde kendi araçlarıyla bahçesine gidip gelebiliyor. Bağ ve bahçeye giden yolun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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