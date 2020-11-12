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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı

İHA

Diyarbakır anneleri Şırnak annelerine destek verdi, HDP'li vekil acılı annelere parmak salladı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten ailelerin HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde gerçekleştirdiği eylem 10'uncu haftasına girdi. Bu hafta Şırnak annelerine Diyarbakır anneleri destek verirken HDP'li vekilin acılı ailelere parmak salladığı görüldü.
Şırnak'ta eşleri ve evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP Şırnak il binası önünde 10’uncu haftada da bir araya geldi. HDP'liler acılı ailelerin açıklama yapmasını ses sistemlerini açıp ses çıkararak engellemeye çalıştı. HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ve partililer il binası önünde toplanarak, basın açıklamasını engellemeye çalıştı. HDP Milletvekili Hasan Özgüneş acılı annelere parmak salladı.
Acılı ailelere şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar ve Diyarbakır'dan gelen anneler eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

"Çocuklarımıza kavuşsak da desteğimiz devam edecek"
14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten Hamdiye Aslan, "Çocuklarımız küçüktü. Çocuklarımızı götüreceklerine kendi çocuklarını götürseydiler. Zenginler bizim gibi fakirlerin çocuklarını kaçırdılar, parayla satılar. Bu 14 yaşındaki çocukları ailelerine göndersinler. Diyarbakır anneleri de bize desteğe gelmişler. Biz çok memnun olduk. Çocuklarımıza kavuşsak da gene desteğimiz devam edecek" dedi.
Şehit ailesi Fatma Güngör ise "Şırnaklı kadınlar olarak buradayız. Bu gün onuncu haftamız. Anneler çocuklarına kavuşana kadar bu kutlu davamız devam edecek. Anneler daha fazla acı çekmesinler. Biz bu nöbeti her hafta devam ettireceğiz. Onların evlatları gelene kadar. Bize Diyarbakır’dan desteğe gelen bütün annelere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Diyarbakır annelerinden Şırnak annelerine destek
Tunceli'nin Pülümür ilçesi yolunda 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için Diyarbakır'dan gelen Cennet Kabaklı, "Diyarbakır’dan geldim. Oğlumu otobüste silah zoruyla aldılar. PKK terör örgütü ve HDP oğlumu götürdü. Oğlumu versinler artık, ben 6 yıldan beridir oğlumu görmüyorum. Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP. Oğlumu ben HDP’den istiyorum" şeklinde konuştu.
Oğlu Ramazan için Şırnak annelerine desteğe gelen Mevlüde Üçdağ, "Diyarbakır’dan geldim. Şırnak’taki annelere selam olsun. Onları Diyarbakır HDP önündeki çadıra davet ediyoruz. Hep beraber olalım ki tek çocuk dağda kalmasın. Hepsini bu zalimlerin elinden kurtaralım. Teslim olan çocuklar bizi umutlandırıyor. Gelenler bize bir ışıktır bir umuttur. HDP önünde oturuyoruz ki evlatlarımızı kurtaralım. Bizler hepsini kurtaracağız. Biz bir baş kaldırdık sonunu getireceğiz. Terörü bitireceğiz. Annelerin gözyaşı terörü bitirecek. Ben eminim ki benim evladımı da getirecekler. Cumhurbaşkanı ve içişleri bakanımıza teşekkür ederim. HDP PKK kalleştir, Kürt Türk kardeştir" dedi.

"Acımız da yaramız da büyük"
Dağa kaçırılan kızı Ceylan Tekin için eyleme katılan Türkan Mutlu, "Diyarbakır’dan geldik, acımız büyük, yaramız büyük. Bir anne ne için yaşar, evladı için yaşar. HDP 7 sene oldu evlat acısı bana çektiriyor. Şimdi ben onların kapsında onlara acı çektiriyorum. Onlarda biraz hasiyet gurur varsa bir gün bu çocukları yanlarında tutamazlar. İnşallah biz davamızda kazanacağız. Kızım öğrenciydi. Okusaydı burada öğretmen olurdu, çocuklara ders verirdi. 7 yıl oldu kızımın bütün hayallerini ellerinden aldılar. Allah’ta onları perişan etsin" diye konuştu.
Diyarbakırlı anneler adına basın açıklamasını okuyan Ayşegül Biçer de, "Diyarbakırlı annelerden Şırnak şehit ve gazi ailelerine selam olsun. Diyarbakır’dan Şırnak’a bu büyük mücadelemiz var. Silahlı örgütün pençesine kaptıran gelmek isteyen ve gelemeyen ailelere buradan çağrıda bulunmak istiyorum, gelin korkmayın, zaten evlatlarımızı hain terör örgütüne kaptırdığımız gün biz ölmüştük. Daha ne kadar öleceğiz. Gün birlik beraberlik günüdür. Doğu ve güneydoğu halkı artık uyansın. PKK’nın uzantısı HDP’nin gerçek yüzünü görsün. Yeter artık kardeş kardeşi vurmasın. Diğer evlatlarımızı taşeron terör örgütü PKK’ya kaptırmamak için bugün bu mücadele devam etmekte ve edecektir. Gelin birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. Hain taşeron terör örgütü PKK’yı yeryüzünden silelim. Sözde halkların demokratik partisi PKK'nın uzantısı HDP 40 yıldır annelerin gözyaşını dökmekten başka ne verdi bizlere. Gelin hep birlikte evlatlarımızı onlardan söke söke alalım. Bakın bu mücadele başladığı günden bu yana 20 tanesi Diyarbakır anneleri olmak üzere toplamda 196 evladımızı geri kazandık. Rabbim devletimize ve kolluk güçlerimize güç kuvvet versin. Buradan 81 ile çağrımızdır. Gelin anne ve babalarımıza destek olalım. Hep birlikte taşeron terör örgütünü bitirelim Ya zafer ya ölüm" şeklinde konuştu.
HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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