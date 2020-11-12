Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 55,5 gram eroin maddesi ve suç gelirinden elde edilen 940 lira ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlara karşı operasyon başlatıldı. Şırnak’ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların deşifre edilmesine yönelik olarak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen planlı çalışmada gerçekleştirilen operasyonda 2’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 55,5 gram eroin maddesi, suç gelirinden elde edilen 940 lira ve eroin paketlemede kullanılan folyo malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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