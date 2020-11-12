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Diyarbakır ve Şırnak'taki ailelerden ortak çağrı: Hep beraber evlatlarımızı dağdan indireceğiz

DHA

Diyarbakır ve Şırnak'taki ailelerden ortak çağrı: Hep beraber evlatlarımızı dağdan indireceğiz


Mehmet Mucahit CEYLANSerdar SUNARSekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki eylemi 10'uncu haftasında, Diyarbakır'da 437 gündür eylem yapan aileler de katılarak destek verdi. Aralarında HDP Milletvekili Hasan Özgüneş'in de bulunduğu bir grup partililerin engellemesine rağmen, aileler, HDP Şırnak İl Başkanlığı binası önünde terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.
Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kadınlar ile şehit ve gazi yakınlarının eylemi 10'uncu haftasında da devam etti. Bu haftaki eyleme 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetindeki aileler de katıldı. Aileler, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirerek HDP İl Başkanlığı önüne geldi. Türk bayrakları ve 'terörü anneler bitirecek', 'Diyarbakır-Şırnak anneleri hep birlikte el ele' yazılı pankartlar taşıyan aileler, HDP il binası önüne gelerek terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepki gösterdi. Ailelerin eylemi, aralarında HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'in de bulunduğu bir grup partili tarafından engellenmek istenildi. HDP´lilerin ses sistemlerinden yüksek tonda müzik yayını ve slogan atılması ailelerin eylem yapmasını engelleyemedi.
'GELİN BİRLEŞELİM, HEP BERABER EVLATLARIMIZI DAĞDAN İNDİRELİM'
Diyarbakır'dan 2 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf Biçer'le birlikte evlat nöbeti tutan kanser hastası eşi Ayşegül Biçer, Şırnak anneleriyle birlikte ortak bir basın açıklaması yaptı. Evladını terör örgütünün pençesine kaptıran ve gelmek isteyip de gelemeyen ailelere çağrıda bulunan Biçer, şunları söyledi:
"Diyarbakır annelerinden öncelikle şehit ve gazi ailelerimize selam olsun. Şırnaklı annelere selam olsun. Diyarbakır'dan Şırnak'a büyük bir mücadele var. Evladını terör örgütünün pençesine kaptıran, gelmek isteyen ve gelemeyen ailelere buradan çağrıda bulunmak istiyoruz, gelin, korkmayın. Zaten evlatlarımızı terör örgütüne kaptırdığımız gün biz ölmüştük, daha ne kadar öleceğiz. Gün, birlik beraberlik günüdür. Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın, PKK'nın uzantısı HDP'nin gerçek yüzünü görsün. Yeter artık kardeş kardeşi vurmasın ve diğer evlatlarımızı da hain taşeron terör örgütü PKK'ya kaptırmamak için bugün bu mücadele devam etmekte ve edecektir. Gelin birleşelim, hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. Hain taşeron terör örgütü PKK'yı yeryüzünden silelim. Sözde Halkların Demokratik Partisi, PKK'nın uzantısı HDP, 40 yıldır annelerin gözyaşını dökmekten başka ne verdi bizlere. Gelin hep beraber hakkımız olan evlatlarımızı onlardan söke söke alalım. Bakın bu mücadele başladığı günden beri 20'si Diyarbakır'daki annelerin olmak üzere toplamda 196 evladımızı geri kazandık. Rabbim devletimize ve kolluk kuvvetlerimize güç kuvvet versin inşallah. Bu süreçte öncelikle büyük devletimiz olmak üzere kolluk kuvvetlerimize, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm basın mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ederiz. Buradan 81 ile çağrımızdır, gelin anne ve babalarımıza destek olalım. Hep beraber hain taşeron terör örgütü PKK'yı bitirelim. Ya zafer, ya ölüm. Sonuna kadar kararlıyız."
'BİZİM ÇOCUKLARIMIZI DAĞA KENDİ ÇOCUKLARINI OKUMAYA GÖNDERİYORLAR'
7 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Doğan için eylem yapan Şırnak annelerinden Hamdiye Arslan, çocuklarını geri istediklerini belirterek; "Biz çocuklarımızı istiyoruz. Bizim çocuklarımız küçüktür. Kimsenin bunu bize yapmaya hakkı yok. Çocuklarımızı getirsinler. Kendi çocuklarını göndersinler. Onlar gitsinler. Bizim çocuklarımızı dağa kendi çocuklarını okumaya gönderiyorlar. Çocuklarımızı bize versinler. Çocuklarımızı 14 yaşında kaçırdılar. Kendilerine sattılar. Diyarbakır´dan bize destek vermeye gelen annelere hoş geldiler. Onların desteğinden çok memnunuz. Biz de onların destekçisiyiz yaşadığımız sürece. Çocuklarımız geri gelse de biz Diyarbakır annelerinin yanında ve destekçileriyiz" dedi.
'BU KUTLU DAVAYI DEVAM ETTİRECEĞİZ'
31 yıl önce Şırnak merkeze bağlı Güneyce köyünde PKK tarafından yapılan baskında 13 akrabası şehit edilen Zehra Güngör de, daha fazla annenin yüreğinin yanmaması için eylemlerine devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:
"Şırnaklı kadınlar olarak biz buradayız. Bugün 10´uncu haftamız. Anneler evlatlarına kavuşuncaya kadar bu kutlu davayı devam ettireceğiz. Daha fazla annelerin yüreğinin yanmasını istemiyoruz. Daha fazla acı çekmesinler. Biz bu nöbeti her hafta sürdüreceğiz onların evlatları gelene kadar. Bize Diyarbakır´dan destek için gelen bütün annelere teşekkürlerimizi sunarız, onlara minnettarız."
'BİZ ŞIRNAK'TAKİ ANNELER İÇİN DİYARBAKIR'DAN GELDİK. ACIMIZ BİR'
Şırnak annelerine destek vermek için Diyarbakır'da gelen ve vatani görevi için usta birliğine giderken 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu er Müslüm için eşi Şevket Altıntaş ile birlikte evlat nöbetinde olan Songül Altıntaş ise Şırnak'taki anneler ile acılarının bir olduğunu söyledi. Evladını alana kadar eylemini sürdüreceğini ifade eden Altıntaş, şunları kaydetti:
"Biz Şırnak´taki anneler için Diyarbakır´dan geldik. Acımız bir. Biz HDP için PKK için geldik. Evladımızı istiyoruz. Evladımızı almadan gitmiyoruz, gitmeyeceğiz. Benim oğlum vatani görevine gitti yolda kaçırdılar. Ne istiyorlar bu milletin evlatlarından. Ne istiyorlar oğlumdan. Oğlum ne yapmış. Onlara silah çekmemiş, sivil kıyafetiyle yolda gitmiş. Evladımızı istiyoruz. Evladımızı bize versinler. Yoksa gitmeyeceğiz buradan kalkmıyoruz. Eylemimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Evladım gelene kadar gitmiyorum. Buradayım."DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR, Sekvan KÜDEN
2020-11-12 18:14:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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