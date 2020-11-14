Şırnak'ta 20 kilogram eroin ele geçirildi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında 40 parça halinde 20 kilo 883 gram eroin ele geçirildi.

Şırnak valiliğinden yapılan açıklamada Van İl Emniyet Müdürlüğü ile beraber sağlanan koordinasyon neticesinde Şırnak il sınırları içinde eroin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Van İl Emniyet Müdürlüğü ile sağlanan koordinasyon neticesinde 13 Kasım 2020 günü ilimiz merkez Uludere yolu üzerindeki polis kontrol noktasında durdurulan T.T. isimli şahsın sürücüsü olduğu çekici ve buna bağlı dorse içerisinde yapılan aramalarda, 40 parça halinde toplam 20 kilo 883 gram eroin maddesi ele geçirilmiş, bahse konu şahıs Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan gözaltına alınmıştır. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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