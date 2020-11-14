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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, polis noktasında durdurulan TIR'da yapılan aramada, 20 kilo 883 gram eroin ele geçirildi. TIR şoförü T.T., gözaltına aldı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nce narkotik suçlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, Van Emniyet Müdürlüğü ile sağlanan koordinasyonla Uludere yolundaki polis kontrol noktasında T.T.'nin kullandığı TIR, durduruldu. Narkotik köpeğiyle TIR'da yapılan aramada, 40 parça halinde toplam 20 kilo 883 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü T.T., gözaltına aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-11-14 13:44:08



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