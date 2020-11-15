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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Grup Başkan Vekili Akçay Beytüşşebap'ta

İHA

MHP Grup Başkan Vekili Akçay Beytüşşebap'ta

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, beraberindeki heyetle birlikte Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
MHP Grup Başkan Vekili Akçay ve beraberindeki heyet, partisinin Şırnak İl Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi. Şırnak’ta esnaf ziyaretinde bulunan Akçay, daha sonra Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde temaslarda bulundu. Akçay ve beraberindekiler yüzlerce partili tarafından karşılandı. Uzun araç konvoyuyla ilçe merkezine gelen Akçay ve partililer Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Meşeli’yi makamında ziyaret etti. Daha sonra vatandaşlarla buluşan Akçay, esnaf ziyareti de gerçekleştirdi.

"MHP olarak Şırnak için çalışacağız"
Beytüşşebap ve Uludere için bir sınır kapısı açılması için çalışacaklarını belirten Akçay, ŞırnakBeytüşşebap arası 120 kilometrelik yolun yapılması için çalışma başlattıklarını kaydetti. Akçay, “Dün Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Necmi Yıldırım ile birlikte Şırnak’a geldik. İdil, Silopi ve beldelerini ziyaret ettik. Bugün Beytüşşebap’tayız. Kongre öncesi gelmiş olsak da Şırnak’ı ilçe ve beldeleriyle görmek istedik. Vatandaşlarımızla buluşmak istedik. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisinde hem de hükümet nezdinde çalışmaları takip edeceğiz. Şunu gördük ki artık Şırnak ve Beytüşşebap adeta bir huzur bölgesidir. İnşallah gerçekleşen ve şu an devam eden yatırımlar ve önümüzdeki günlerde yapılacak yatırımlarla Şırnak şaha kalkıyor. Biz Milletçi Hareket Partisi olarak Şırnak için çalışacağız. Şaha kaldıracağız. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin selamlarını, muhabbetlerini Şırnaklı hemşehrilerimize getirdik. Buradan ayrılana kadar ziyaretlerimiz gerçekleşecek. Bütün Şırnaklı kardeşlerimize selamlarımızı iletiyoruz. Gelirken Habur iki mıntıkasını gezdik incelemelerde bulunduk. Önümüzdeki hafta Ankara’ya gittiğimizde gerekli girişimleri yapacağız. Bu sınır kapısının açılması için çalışacağız. ŞırnakBeytüşşebap arası yol için de takipte kalacağız. Buraya güzel hizmetler yapılıyor. Hastaneler yapılıyor. 5 yıldır Şırnak’ın meselelerini takip ediyoruz. Genel başkanımız bunu yakinen takip ediyor. Şırnak Ankara’dır, Manisa Şırnak’tır. Biz biriz kardeşiz” dedi.
MHP Beytüşşebap İlçe Başkanı Mehmet Salih Öter’i tebrik ederek başarılar dileyen Akçay ve partililer daha sonra Şırnak’a geçti.

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