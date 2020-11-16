Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 4 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 915 Kasım tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 21 kilo eroinin yanı sıra çeşitli uyuşturucu maddeler ile bin 479 paket kaçak sigara, 500 puro ve 290 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 47 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 1'i adli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-11-16 13:16:38



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