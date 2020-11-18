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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta husumetli aileler barıştı

İHA

Şırnak’ta husumetli aileler barıştı

Şırnak merkez Kumçatı beldesinde aralarında husumet bulunan iki aile, aşiret liderleri ve kanaat önderlerinin devreye girmesiyle barıştırıldı.
Beldede yaşayan Özmen ve Bulduk ailelerinin arasında 3 ay çıkan arazi kavgasında 4 kişinin yaralanmasıyla başlayan husumetin sona erdirilmesi için kanaat önderleri devreye girdi. Bir araya gelme kararı alan iki aile için Şırnak'ın Cizre ilçesi Dirsekli Şeyh İzzettin Camisi önünde barış etkinliği düzenlendi. Barış toplantısına Kumçatı Belde Belediye Başkanı Nimet Demir, Batuyan aşiretinden kanaat öneri Mehmet Demir, Şırnak Baro Başkanı Nuşirvan Elçi, Batuyan, Kıçan, Tayan, Herikan, Müsiran aşiretinden davetliler katıldı. Yapılan duanın ardından iki aile fertleri birbirlerine haklarını helal etti. Ailelerin arasındaki husumetin sona ermesi nedeni ile mevlit okutularak davetlilere tatlı ikram edildi.
Barış etkinliğinde konuşan Kumçatı Belde Belediye Başkanı Nimet Demir, iki aile arasında husumet olduğunu ve husumetin barışla sonuçlandığını söyledi. Demir, "Bunlar hepsi bizim milletimizdir. Barıştırmak için toplandı ve barıştırdık. Daha önce bir arsa anlaşmazlığı yüzünden bir kavga ile başladı. Ardından silahlar patladı ve yaralılar oldu. Biz geldik müdahale ettik, bu husumetti kapattık" dedi.
Batuyan aşiretinden kanaat önderi Mehmet Demir ise "Bizim halkımızdan iki aile kavga ettiler. Biz bir araya gelerek, orta yolu bulduk. Beş aşiretten oluşan Batuyan aşireti olarak onları bir araya getirerek, barışını yaptık. Kur'anı Kerim'de de geçiyor, üç günden fazla birilerin küs kalması uygun değildir. Bizim birbirimizi affetmemiz gerekiyor ki Allah da bizi affetsin" diye konuştu.
Şırnak Baro Başkanı Nuşirvan Elçi de "Yöre insanı olarak, hukukçu olarak bölgedeki tüm kırgınlıkları ve husumetleri ortadan kaldırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Burada da iki aile arasında bir kavga çıkmıştı. Yöre insanları olarak onları barışını sağladık. Elimizden geldiğince katkı sunmaya çalıştık. Temennimiz bölgede bu kırgınlıkların ve husumetlerin ortadan kaldırılmasıdır" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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