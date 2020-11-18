IRAK \u015eEH\u0130TLER\u0130 MEMLEKETLER\u0130NE U\u011eURLANDIIrak\u00b4\u0131n kuzeyinde Pen\u00e7e-Kaplan Harekat b\u00f6lgesinde meydana gelen ara\u00e7 kazas\u0131nda \u015fehit olan, Personel Yarbay Rasim Say\u0131n ve Ula\u015ft\u0131rma Uzman \u00c7avu\u015f Mehmet Sinan K\u0131l\u0131\u00e7 i\u00e7in \u015e\u0131rnak\u00b4ta 23 \u00fcnc\u00fc Piyade T\u00fcmen Komutanl\u0131\u011f\u0131\u00b4nda t\u00f6ren d\u00fczenlendi. T\u00f6rene Vali Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Tunahan Efendio\u011flu, 23 \u00fcnc\u00fc Piyade T\u00fcmen Komutan\u0131 T\u00fcmgeneral \u0130dris Acart\u00fcrk, Jandarma B\u00f6lge Komutan\u0131 Tu\u011fgeneral Ali \u0130hsan Ersoy, \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mustafa Emre Ba\u015fbu\u011f ile \u015fehitlerin silah arkada\u015flar\u0131 kat\u0131ld\u0131. \u015eehitlerin T\u00fcrk bayraklar\u0131na sar\u0131l\u0131 naa\u015flar\u0131 katafalka konuldu. Sayg\u0131 duru\u015funun ard\u0131ndan \u015fehitlerin \u00f6z ge\u00e7mi\u015fleri okundu ve dua edildi. Helallik al\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan silah arkada\u015flar\u0131n\u0131n omuzlar\u0131nda helikoptere konulan \u015fehit Say\u0131n \u0131n naa\u015f\u0131 K\u0131rklareli ne, K\u0131l\u0131\u00e7 \u0131n naa\u015f\u0131 ise \u015eanl\u0131urfa ya g\u00f6nderildi.Sekvan K\u00dcDEN\/\u015eIRNAK, (DHA)-DHA-G\u00fcvenlik T\u00fcrkiye-\u015e\u0131rnak Sekvan K\u00dcDEN2020-11-18 23:42:26