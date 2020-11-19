Şırnak’ta tefecilik operasyonu: 7 gözaltı

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cizre ilçesinde haklarında tefecilik yaptıkları yönünde bilgi elde edinilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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