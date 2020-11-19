Şırnak'taki tefeci operasyonunda 2 tutuklama

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK (DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce Cizre ilçesinde 'tefecilik' yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli serbest bırakılırken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-11-19 18:33:53
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