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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi yatırımlarla yeniden hayat buldu Terörün kökünün kazındığı bölge projelerle güzelleşiyor

İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi yatırımlarla yeniden hayat buldu Terörün kökünün kazındığı bölge projelerle güzelleşiyor

Bir dönem terörün kol gezdiği ve hiçbir sosyal aktivitenin yapılmadığı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sağlanan huzur ortamı ile birlikte çeşitli projeler hayata geçirildi. Gençlerin sosyal aktivitelerini arttırmak için yapımına başlanan yarı olimpik yüzme havuzunun önümüzdeki günlerde faaliyete geçeceği bildirildi.
Kato Dağı eteklerinde bulunan Beytüşşebap ilçesinde inşaat halinde olan yarı olimpik havuz önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. Belediyenin AK Parti'ye geçmesi ile birlikte ilçede hizmet atılımı gerçekleştirildi. Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan’ın girişimleriyle ilçede yapılan yarı olimpik havuz ve binası inşaatının yüzde 95’i tamamlandı. Önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek olan havuz ve kafeterya inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Aşan 5 kulvarlı olan yarı olimpik yüzme havuzunda son rötuşların yapıldığını söyledi. Başkan Aşan, "Çevre düzenlemesi yapılıyor. Gençlerimiz Avrupa standartlarında modern alanda yüzme öğrenecekler. 4,5 milyon liraya mal oldu. Bu eseri ilçemize kazandıran Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ederim. Derelerde yüzen gençlerimiz ve çocuklarımız olumsuzluklarla karşılaşabiliyordu. Yüzme havuzu sayesinde inşallah bunun önüne geçmiş olacağız. Aynı zamanda spor tesisleri ve kaplıcalarımız yapılıyor. Yanı başımızda basketbol ve voleybol sahaları yapılıyor. Beytüşşebaplı gençler ve çocuklar kışın sert geçtiği ilçede bu yıl sıcak geçirecek inşallah" dedi.

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