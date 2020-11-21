Şırnak'ta FETÖ operasyonu; 8 askere gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 8 asker gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem imamları ve örgüt üyelerinin ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Belirlenen şüphelilere yönelik Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 2'si üsteğmen, 5'i astsubay ve 1'i uzman çavuş olmak üzere 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2020-11-21 16:07:13
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