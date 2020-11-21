Şırnaklı sporcular rafting eğitimleri için Rize'de

Şırnaklı sporcular rafting eğitimlerine katılmak için Rize’ye gitti. 15 gün boyunca eğitim alacak olan sporcular Fırtına Deresinde hünerlerini sergileyecek.

Eğitimlere Şırnak’tan katılan 4 takımdan biri olan Beytüşşebap ilçesindeki Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları Türkiye Rafting Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığında Rize'nın Ardeşen ilçesinde düzenlenen 15 günlük eğitim kampına katıldı. Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, alana gelen sporculara eğitim verdi. Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcusu Bahar Gükçe, verilen eğitimlerden çok verim aldıklarını söyledi. Gükçe, "Günlerdir buradayız, eğitim alıyoruz. Rafting erkeklerin değil kızların da sporu, bu yüzden herkesi bu adrenalin dolu spora bekliyorum. Başkanımız Fikret Yardımcı bizzat burada bize dersler veriyor. Deneme yarışlarında biz derece aldık. Tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar dilerim. Kato Dağı eteklerinde alevlenen bu güzel kardeşlik ateşimiz Rize’de devam ediyor. Rafting ailesi gittikçe büyüyor" dedi.

Mehmet Gükçe isimli sporcu ise "İlçemizde rafting kulübü kurulana kadar raftingi bilmiyorduk. 2 şampiyonaya katıldık. Şimdi eğitim kampındayız. Başta federasyonumuz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

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