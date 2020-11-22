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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta arıcılar için bal ormanlarına yol yapılıyor

İHA

Şırnak'ta arıcılar için bal ormanlarına yol yapılıyor

Arıcılığın yoğun yapıldığı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek rakımlı yayla ve bal ormanlarına yol yapım çalışmalarına başlandı.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Dağaltı köyü yaylasındaki bal ormanlarında arıcılık ve hayvancılık yapılması için yol açma çalışmalarına başlandı. Ekiplerle birlikte yol açma çalışmalarına katılan Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, yolların yapılması ile birlikte bereketin artacağını söyledi. Aşan, "Beytüşşebap endemik bitkileri ve balıyla meşhur. Arıcılarımıza ve çiftçilerimize destek olmak için aracın gidemediği yaylalarımıza yol götürmeyi düşündük. Buradaki bal ormanları arıcılık için çok güzel bir yer. Bu kapsamda belediye başkanlığı ve Dağaltı köyü muhtarlığı iş birliğiyle Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğümüze başvuruda bulunduk. Burada ulaşımı zor olan iki yaylamız var. Birçok endemik bitki türü var. Arıcılık için çok güzel bir yer. Orman İşletme Müdürlüğümüz buraya geldiklerinde mutlaka bu yaylalarımıza yol yapılmalı dediler ve şimdi onun açılışı gerçekleşiyor. Onların destekleriyle bu yolumuzu inşallah bahara kadar bitirmiş olacağız" dedi.
Köy muhtarı Kerem Aşan ise, "Şimdiye kadar böyle bir çalışma yoktu. Artık yolun gitmediği yaylalarımıza yol gidecek. Köylülerim adına katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

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