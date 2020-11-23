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Şırnak’ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

İHA

Şırnak’ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 12 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 16 22 Kasım 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i etkin pişmanlık hükmünden faydalanmak suretiyle, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilirken, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
6 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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