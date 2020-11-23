Şırnak’ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

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Şırnak’ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 16 22 Kasım 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i etkin pişmanlık hükmünden faydalanmak suretiyle, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edilirken, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

6 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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