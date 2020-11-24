Şırnak Valisi Pehlivan'dan emekliye ayrılan öğretmenine 'hizmet şeref belgesi'



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, 37 yıl önce Rize'de eğitim görürken kendi ilkokul öğretmeni olan ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde emekliye ayrılan Mehmet Hıdır Oktaykaan'a (64), 'hizmet şeref belgesi' verdi.

Şırnak Valiliği'nce düzenlenen etkinlikle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Kent Meydanı Seyir Terası'ndaki etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkan Vekili Kamil Kurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra göreve yeni başlayan öğretmenler, yemin etti. Törende şiirler okunurken, müzik dinletisi sunuldu.

'AYRI BİR ONUR VE GURUR KAYNAĞI'

Vali Pehlivan, etkinlikte, 37 yıl önce memleketi Rize'de eğitim gördüğü sırada ilkokul öğretmeni olan ve Cizre'de görev yaptığı okuldan bugün emekli olan Mehmet Hıdır Oktaykaan'ın da aralarında olduğu öğretmenlere 'hizmet şeref belgesi' verdi. 1'inci sınıf öğretmenine belge vermenin gurunu yaşadığını anlatan Pehlivan, "Biz her zaman öğretmenlerimizi dinletmekten, onlardan feyz almaktan büyük bir gurur ve onur duyarız. Yıllar önce biz 1'inci sınıfta talebeyken hocam Rize Hemşin'e gelmişlerdi. Aradan yıllar geçti. Tayinimiz Şırnak'a çıktı ve burada karşılaştık, bir araya geldik. Bu gerçekten ayrı bir onur ve gurur kaynağıdır. Ben Hıdır hocamın şahsında üzerimizde emeği olan bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bugünlere gelmemizde hem hatıralarında hem bilgi edinmesinde hem de ahlaki, manevi değerler öğrenmesinde, hayatı öğrenmesinde öğretmenlerimizin emeği şüphesiz çok" dedi.

Mehmet Hıdır Oktaykaan ise 37 yıl önce Rize'nin Hemşin ilçesinin ilk görev yeri olduğunu belirterek, oradaki öğrencileri yetiştirmekten dolayı yaşadığı gururu anlattı. Oktaykaan, "İlk tayin yerim olan Rize'nin Hemşin ilçesine atandığımda sayın valim o zaman öğrencimizdi. Ben bu öğrencimizi yetiştirmiş olmanın onur ve gururunu yaşamaktayım. Bana bu şerefi nasip ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca benim emekliliğime imza attı. Onun da gurur ve onurunu yaşadım" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-11-24 13:49:15



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