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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Pehlivan, emekli olan öğretmenine hizmet şeref belgesi verdi

İHA

Vali Pehlivan, emekli olan öğretmenine hizmet şeref belgesi verdi

Şırnak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, emekli olan kendi öğretmenine Hizmet Şeref belgesini verdi.
Şırnak Valiliği bahçesinde başlayan tören daha sonra Şırnak Seyir Terası açık havada devam etti. Programa Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkan Vekili Halit Kurt, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Milli Eğitim Müdiresi Nazan Şener yaptı.
Şırnak’ta emekli olan öğretmenlere Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan tarafından hizmet şeref belgesi verildi. Emekli öğretmenlerden Mehmet Hıdır Oktay Kaan, aynı zamanda Vali Pehlivan’ın Rize’nin Hemşin ilçesinde öğrenciyken öğretmeni olduğu ortaya çıktı. Vali Pehlivan'ın öğretmenine hizmet şeref belgesi teslim töreninde duygusal anlar yaşandı.
Törende konuşan Vali Pehlivan, yıllar önce orta birinci sınıftayken Mehmet Hıdır Oktay Kaan hocanın Hemşin’e geldiğini kaydetti. Vali Pehlivan, "Belli bir süre İngilizce derslerimize girdiler. Kaderin cilvesi aradan yıllar geçti, tayinimiz Şırnak’a çıktı ve burada karşılaştık, bir araya geldik. Emeklilik beraatını da vermek bize nasip oldu. Bu ayriyeten bir onur ve gurur kaynağı. Ben Mehmet Hıdır Oktay Kaan hocamın ve üzerimizde emeği olan bütün öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutluyorum” dedi.
Emekli öğretmen Mehmet Hıdır Oktay Kaan da "Bu hizmet şeref belgesini valimden almamın onuru ve gururunu yaşıyorum. Çünkü bundan 37 yıl önce ilk tayin yerim olan Rize’nin Hemşin ilçesine atandığımda Valim Ali Hamza Pehlivan o zaman bizim öğrencimizdi. Bu öğrencimi yetiştirmenin onuru ve gururunu yaşamaktayım. Allah bundan sonraki hayatında çocuklarına sağlık ve uzun ömürler versin. Bana bu şerefi bahşettiği içinde kendisine çok teşekkür ederim. Ayriyeten benim emekliğime de imza attı. Onunda bir guru ve onurunu yaşadım" diye konuştu.
Daha sonra çeşitli okullarda öğrenim gören öğrenciler tarafından şiirler okundu. Öğretmenlerden oluşan müzik korosu tarafından müzik dinletisi yapıldı. Program, okullar arasında yapılan resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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