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Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 12'nci haftada da sürdürdü

DHA

Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 12'nci haftada da sürdürdü


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önünde yapmak istedikleri bu haftaki eylem, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir´inde aralarında bulunduğu bir grup tarafından engellenmeye çalışıldı. Kadınlar, engellemeye rağmen HDP İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.
Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında HDP İl Başkanlığı önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Şırnaklı kadınların 12'nci haftadaki eylemi, aralarında HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in de bulunduğu HDP'li bir grup tarafından engellenmek istendi. HDP il binası önüne gelen kadınlar, partililer tarafından kurulan ses sistemiyle, yüksek tonda müzik çalınıp, slogan atılarak engellenmeye çalışıldı. Kadınlar, engellemelere rağmen, il binası önünde teröre tepkilerini dile getirdi.
'NEREDE OLURSA OLSUN ÇOCUKLARIMIZIN PEŞİNDEYİZ'
5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Doğan için eyleme katılan Hamdiye Arslan, nerede olursa olsun çocuklarının peşinde olduklarını belirterek, "14 yaşındaki çocuklarımızı bize versinler. Çocuklarımızı çaldılar, çocuklarımızı sattılar. Çocuklarımızı devletlere verdiler. Şengal'e, Kobani'ye verdiler. Kendi çocuklarını Avrupa'ya, Almanya'ya gönderdiler. 6 yıldır oğlumun peşindeyim. Ne hakları var bana bunu yapmaya? Ne oğlumu bana gösteriyorlar ne de benimle konuşturuyorlar. 6 yıldır ciğerim yanıyor. Çöllerde, şehirlerde, devletleri geziyorum. Ne oğlumu veriyorlar ne de sesini duyuyorum. Benim oğlumu versinler. Kim onlara çalışıyorsa onun çocuğunu götürsünler. Her hafta geliyorum. Diyarbakır'da, Almanya'da, Hollanda'da da olsa gelirim. Ben oğlumun peşindeyim. Her yerde, her kapıda bu haksızlığı haykıracağız. 12 haftadır geliyorum. Oğlumu almadığım sürece de gelmeye devam edeceğim. Oğlumun peşindeyim. Çocuklarınızın peşinden gelin. Çocuklarınızı isteyin. Çocuklarınızı kandırdılar. Kar da yağsa, yağmur da yağsa ben oğlumun peşini bırakmayacağım. Oğlum, ben senin için göğsümü silahlara siper ettim. Kapılarda dolaşıyorum. Senin için çalışıyorum. Eve gel oğlum. Ben devletimin yanındayım. Oğlum için canımı feda etmeye hazırım" dedi.
Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP il binası önüne gelen Emine Üstek, "Ben oğlumun peşindeyim. Yaşadığım sürece burada olacağım. HDP, oğlumu nereden getiriyorsa getirsin. Neden oğlumu götürdüler? Oğlumu kandırdılar. Pikniğe diye dağa götürdüler. Kendi çocuklarını götürdükleri zaman benim çocuğumu da götürsünler" diye konuştu.
Eşini hendek ve çukur olayları döneminde kaybeden H.S. ise 6 çocuk ile ortada kaldığını ifade ederek, "Bunun hesabını HDP ve terör örgütü versin artık. 12 haftadır geliyorum. Gelmeye de devam edeceğim" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-11-26 16:22:03

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