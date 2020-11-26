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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak anneleri HDP'den hesap sormaya devam ediyor

İHA

Şırnak anneleri HDP'den hesap sormaya devam ediyor

Şırnak'ta eşleri ve evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP Şırnak il binası önünde eylemlerinin 12'nci haftasında da bir araya geldi. HDP'liler acılı ailelerin açıklama yapmasını ses sistemlerini açıp ses çıkararak engellemeye çalıştı.
Şırnak'ta eşleri ve evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 12'nci haftasında da devam ediyor. Acılı ailelere şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve “Kahrolsun PKK, İşbirlikçi HDP” sloganları attı.

"Çocuğumu 14 yaşında aldılar benden"
Hamdiye Aslan, oğlu Doğan Aslan'ın 14 yaşında dağa kaçırıldığını söyledi. Aslan, "Çocuklarımızı kaçırdılar, çocuklarımızı sattılar, çocuklarımızı eve göndersinler. Çocuğum 14 yaşında çaldılar benden. Silah altına aldılar. Dağa ve Avrupa’ya sattılar. Ben çocuğumu istiyorum. Hiçbir hakları yoktu çocuklarımı götürmeye, bu 6 yıldır ben çocuğumun peşindeyim. ne hakları var, ne çocuğumu bana gösteriyorlar ne de benimle konuşturuyorlar. Bu 6 yıldır yüreğim yanıyor. Benim çocuğumu bana versinler, kendi çocuklarını götürsünler. Her hafta burada olacağım. Her hafta Şırnak, Diyarbakır veya Almanya’da olsa ben katılırım. Çocuğumun peşindeyim, ben gerekirse bu haksızlık karşısında canımı feda etmeye hazırım" dedi.
HDP Şırnak il binası önünde açıklama yapan Emine Üstek, oğlu Metin'in 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını ve bir daha ondan haber alamadığını söyledi. Anne Üstek, "Çocuğum nerdeyse getirsinler. Niye götürüyorlar, çocuğum küçüktü. Çocuğumu geziye götürmüşlerdi. Kendi çocuklarını götürsünler sonra benimkini pikniğe götürsünler. Ne hakları var. Ben çocuğumun davasının peşindeyim. ben ölene kadar burada olacağım" diye konuştu.
HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

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