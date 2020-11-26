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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre Belediyesi, park yenileme çalışmalarına devam ediyor

İHA

Cizre Belediyesi, park yenileme çalışmalarına devam ediyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, Atatürk, Melaye Ceziri ve Bırca Belek parklarında başlattılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalarla parklar yeni bir görünüm kazandı.
Cizre Belediyesi, parklarda yürüttüğü çalışmalarla vatandaşlara daha keyifli ve rahat vakit geçirecekleri yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir taraftan park alanlardaki çiçeklendirme ve yeşillendirme çalışmalarına devam ederken bir taraftan da parklardaki bakım ve onarım çalışmalarına da hız verdi. Belediye ekipleri, Atatürk, Melaye Ceziri ve Bırca Belek parklarında başlatılan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında çöken sahil yolları, koşu parkurları, çocuk oyun grupları, aydınlatma sistemleri, kamelyalar, oturma grupları ile spor alanlarını yeniledi. Ekipler ayrıca yenilenen parklarda fidan dikimi de gerçekleştirdi.
Parklardaki bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce parklarımızda bakım, onarım ve peyzaj çalışması yapılıyor. Parklarımızdaki oyun grupları ve kauçuklar kullanılamaz hale gelmişti. Bunların hepsini yenileyerek, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Parklarımızda spor aletleri, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, oturma gruplarımızı onarımdan geçirdik. Vatandaşlarımız aileleriyle beraber daha temiz nefes alabileceği, gelen konuklarını gezdirebileceği park alanlarımızı güzelleştirdik. Ekiplerimizin yaz kış gerçekleştirdikleri bakım, onarım ve temizlik çalışmaları ile parklarımızı güzel ve güvenli hale getiriyoruz" dedi.

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