Şırnak’ta 10 yaşındaki hasta kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta 10 yaşındaki hasta kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

İHA

Şırnak’ta 10 yaşındaki hasta kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

Şırnak’ta böbrek hastası 10 yaşındaki Suzan Yağır, yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.
Şırnak il merkezinde ikamet eden ve iki aydır yoğun sancıları olan 10 yaşındaki Suzan Yağır, 11 defa il dışında gittiği hastanelerin ardından Şırnak Devlet Hastanesine geldi. Hastanede yapılan tetkikte böbreğinde bir buçuk santim taş tespit edilen Yağır’a Üroloji Uzmanı Engin Denizhan Demirkıran ve ekibi tarafından kapalı ameliyat yapıldı.
Üroloji Uzmanı Engin Denizhan Demirkıran, "Hastamız 10 yaşında, böbrek taşı sızısıyla bize başvurdu. Daha önceki tetkikte taşın olduğu görülmüş, ancak maddi durumlardan dolayı ameliyat edilememiş. Sonrasında biz hastayı değerlendirdiğimizde kapalı böbrek taşı ameliyatı yapmayı planladık. Normalde bu ileri merkezlerde yapılan ve kapalı ameliyat olduğu için çocuklarda uygulanması zor bir ameliyattır. Eldeki erişkin hastalar için kullanılan cihazların olabildiğince küçülterek kullanması gerekiyor. Bizde elimizdeki küçük cihazlarla hastamıza kapalı böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirdik. Yaklaşık bir saat süren bu ameliyatın ardından bir buçuk santimlik taşın tamamını dışarıya aldık. Kapalı yapılmasının en büyük avantajı hastanın yaklaşık yarım santimlik küçücük bir ameliyat izi kalacak. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı olamayacak. Şimdi hastanın tam taşsızlığını sağlamış olduk. Sağlığına kavuşmuş oldu, böbreğini kurtarmış olduk. Şırnak ili geneli ilk defa bir çocuk hastaya kapalı böbrek taşı ameliyatı yapılıyor. Bu tabii ki bir ekip işidir. Şırnak Devlet Hastanesi şartlarında bunu yapabilmemizi sağlayan bütün ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.
Kapalı böbrek taşı ameliyatı olan Suzan Yağır ise, "Böbrek hastalığım vardı, o yüzden benim ağrım çok oluyordu. Diyarbakır’a 11 defa gittim. Lazerle kırdılar ama olmadı. Şırnak’a geldim. Ameliyat ettiler, taşımı çıkardılar. İlk başta ağrılarım vardı, şu an çok iyiyim. Doktoruma çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cizre Belediyesi, caddeleri süslemeye devam ediyor
YEREL HABERLER Cizre Belediyesi, caddeleri süslemeye devam ediyor
Cizre Belediyesi, park yenileme çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Cizre Belediyesi, park yenileme çalışmalarına devam ...
Şırnak anneleri HDP'den hesap sormaya devam ediyor
YEREL HABERLER Şırnak anneleri HDP'den hesap sormaya devam ediyor
Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 12'nci haftada da sürdürdü
YEREL HABERLER Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 12'nci ...
Cizre polisi kadınları bilgilendirip KADES’i tanıttı
YEREL HABERLER Cizre polisi kadınları bilgilendirip KADES’i tanıttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X