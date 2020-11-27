Şırnak Valiliği evi yanan ailenin yaralarını sardı

Şırnak Valiliği, 15 gün önce Maden Afet Konutları'nda çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen vatandaşa kira ve malzeme desteğinde bulundu.



Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret etti. Aileye tahsis edilen evi gezen Vali Yardımcısı Efendioğlu, yangında zarar gören evde incelemelerde bulundu. Efendioğlu burada yaptığı açıklamada, aileye ilk günden beri destek olduklarını, yaralarını sarmak için vakıf aracılığıyla gerekli desteğin sağlandığını söyledi. Aileye yeni ev tahsis ettiklerini aktaran Efendioğlu, "Bu yaşanan olay çok üzücüydü, hepimiz üzüldük. Bu tür olaylar başımıza geldiği zaman, devlet olarak görevimiz bu yaraların hızlı bir şekilde sarmaktır. Onlar kendi acılarıyla uğraşırken, biz vakfımızla, kamu kurumlarımız olsun, yaraları sarmaya çalışıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızda sağ olsunlar destekte bulundular. Yapılan yardımlarla ev içindeki eşyaları aldık. Bütün ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından en kısa sürede tamamlanacak. Ailenin her zaman yanındayız. Tabi kimse istemez böyle üzücü bir olay olsun. Bu olayın sonrasında mağdurun elinden tutmayı devlet kendini gösterecek. Kardeşlerimizin bütün sıkıntılarını gidereceğiz" diye konuştu.



Mahmut Örgen de 15 gün önce elektrik kontağından çıkan yangında 7 kişilik ailesinden 2 kişinin ağır yaralandığını söyledi. Örgen, "Yangın esnasında bütün vatandaşlar seferber oldu. Evde bulunan 7 kişilik ailemin tümü dumandan etkilendi. Kardeşim Salih Örgen (25) kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Babam İbrahim Örgen (60) şuan Ankara'da tedavi görüyor ve durumu kritik. Devletimiz bu esnada bizim yanımızda oldu yaralarımızı sardı. Allah devletimize zeval vermesin. Bize yardım eden hayırseverler ve valiliğimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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