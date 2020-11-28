Beytüşşebap beyaza büründü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran kar, kenti beyaza bürüdü.

Soğuklar kendini iyiden iyiye gösterirken Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Gökçe ve Mezra köylerinde yağan kar etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışının etkili olduğu köyde yaşayan Mesut Aslan, geçtiğimiz yıllarda da bu dönemlerde karın yağdığını söyledi. Aslan, "Kar, geçtiğimiz yıllarda da bu vakitte yağıyordu. Kar yağışı sonrası her taraf beyaza büründü. İlçenin en yüksek rakımlı köyü burası bu yüzden ilk buraya kar yağıyor" dedi.

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