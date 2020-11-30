Şırnak'ta anaokulları uzaktan eğitime geçti



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNA'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında anaokulu, ana sınıfı ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitime geçildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında toplandı. Koronavirüsle mücadele çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, il genelinde ana okullarında uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi. Toplantıda alınan kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde taşıma merkezi okullar ve yatılı bölge ortaokulları bünyesindeki ana sınıflarında uzaktan eğitimi geçilmesine, İlimiz genelinde İl merkez, İlçeler ve köylerde resmi okul öncesi eğitim kurumları ve ana sınıflarında uzaktan eğitime geçilmesine, İl ve İlçe merkezlerindeki ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu ve lise bünyesindeki anasınıflarında ve uygulama sınıflarında 1 Kasım 2020-04 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim yapılmayıp uzaktan eğitime geçilmesine oy birliği ile karar verildi" denildi.

DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2020-11-30 09:35:29



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