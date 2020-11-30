Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 39 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 39 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 23-29 Kasım tarihleri arasında kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 121 gram eroin, 36 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 1 gram bonzai, 29 ecstasy, 4 sentetik ecza maddesi, bin 764 paket kaçak sigara, 9 şişe kaçak içki, 8 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-11-30 10:55:42
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