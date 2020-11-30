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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta PKK operasyonu

DHA

Şırnak'ta PKK operasyonu


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i, mahkemece tutuklanırken, 10'u adli kontrolle serbest kaldı. Emniyette 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik 23-29 Kasım'da kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-11-30 11:10:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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