Şırnak'ta PKK operasyonu

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i, mahkemece tutuklanırken, 10'u adli kontrolle serbest kaldı. Emniyette 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik 23-29 Kasım'da kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-11-30 11:10:20
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