Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 2329 Kasım 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli yurt dışına çıkış yasağıyla, 2 şüpheli adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla, 3 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklanırken, 1 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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