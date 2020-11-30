Şırnak’ta güvenlik korucusu silahının kazara ateş alması ile şehit düştü

Şırnak’ta güvenlik korucusu, güvenlik kulesinde nöbet esnasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit düştü.

ŞırnakCizre karayolu Gültepe mevkiinde güvenlik kulesinde nöbet tutan Ömer Atak'ın (44) silahı kazara ateş aldı. Göğsünden yaralanan Atak, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Atak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şırnak Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör, güvenlik korucusunun öğle saatlerinde nöbet esnasında kazara silahının ateş alması sonucu şehit olduğunu söyledi. Güngör, "Maalesef çok üzücü bir durum yaşanmıştır. Güvenlik korucusu arkadaşımız 5 çocuk babasıdır ve Kumçatı beldesinde ikamet etmektedir. Cenazesi adli tahkikatın ardından bu gece belde mezarlığında defnedilecektir. Ailesine sabır, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

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