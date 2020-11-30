Nöbet sırasında silahı kazara ateş alan güvenlik korucusu şehit oldu

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK (DHA)ŞIRNAK'ta, güvenlik korucusu Ömer Atak (44), kuledeki nöbeti sırasında silahının kazara ateş alması sonucu göğsüne isabet eden kurşunla şehit oldu.

Olay, ŞırnakCizre karayolundaki Gültepe mevkisinde bulunan güvenlik kulesinde meydana geldi. Güvenlik korucusu 5 çocuk babası Ömer Atak'ın silahı, kulede nöbet tuttuğu sırada kazara ateş aldı. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Atak, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Ömer Atak, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-11-30 21:49:27



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