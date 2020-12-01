Şırnak'ta, terör örgütü PKK'nın sözde 'yasama' organı olarak belirlenen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yapılanmasında yer alanlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Şırnak
2020-12-01 11:21:52
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