Şırnak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

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Sekvan KÜDENMehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK, (DHA)KORANAVİRÜS tedbirleri kapsamında bu akşam başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Şırnak sokakları sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele amacıyla bugün başlatılan hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı. Bu kapsamda Şırnak'ta saat 21.00'den sonra sessizlik hakim oldu. Cadde, meydan ve sokaklar sessizliğe bürünürken, Şırnak Emniyet Müdürlüğü ile Şırnak Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri kent genelinde sokağa çıkma yasağına ilişkin denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde ekipler, sokağa çıkma kısıtlamada muaf olan iş yerlerinde denetimlerde bulunarak, tedbirlere uyulması için uyarılarda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN, Mehmet Selim YALÇIN

2020-12-01 22:54:17



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