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Kar yağışı sonrası 3 bin rakımlı yaylada kalan ailelere ulaşmak için seferber oldular

İHA

Kar yağışı sonrası 3 bin rakımlı yaylada kalan ailelere ulaşmak için seferber oldular

Şırnak’ta ekiplerin kardan kapanan yayla yollarını açma çalışmaları erken başladı. Ekipler, kar yağışı sonrası yolu kapanan 3 bin rakımlı yaylada bulunan vatandaşlara ulaşmak için 2 gün boyunca aralıksız çalışarak yolu ulaşıma açmayı başardı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında kalan 3 ailenin dönüş yolu, yağan kar nedeniyle kapanınca Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri iş makinalarıyla yol açma çalışması başlattı. Yer yer yarım metreye ulaşan kar kalınlığı nedeni ile ekipler ilerlemekte güçlük çekti. 3 bin rakımlı yaylanın yoluna ulaşmaya çalışan ekipler, 2 gün boyunca aralıksız çalışarak yolu ulaşıma açmayı başardı.

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