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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre Belediyesi tarihi Hamidiye Kışlasına sahip çıkıyor

İHA

Cizre Belediyesi tarihi Hamidiye Kışlasına sahip çıkıyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığı ve belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yatırım programına alınan ve projeleri koruma kurulunca onaylanan 1. derece arkeolojik sit alanı olan tarihi İçkale’yi açık hava müzesine dönüştürmek için çalışma başlattı.
Tarihi İçkale’yi açık hava müzesine dönüştürmek için çalışma başlatan Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi, binlerce yıllık İçkale’nin korunması ve gelecek kuşaklara güvenle devredilebilmesi için restorasyon ve çevre düzenleme projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Hamidiye Kışla binasını bir kent müzesine, karargah binasını arkeolojik müzeye, yemekhane binasını İsmail Ebulİz El Cezeri Müzesine ve Mem U Zin zindanını da Mem u Zin Müzesine dönüştürülmesi planlanıyor.
Cizre Belediyesi, Hamidiye kışlası alanında biriken toprak yığını, barakalar ve yabani otların temizlenmesi için çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca kışlanın içerisinde bulunan Mir Bahçesinde Cizre tarihine uygun peyzaj çalışması yapacak. Yapılan çalışmalar kapsamında, gelin damat yürüyüş yolları, süs havuzları, satranç oyun grupları, oturma grupları, tarihi yapıların aydınlatılması, gelin damat fotoğraf çekme stantları ve salıncaklar yer alacak. Ayrıca ekipler, Mir Bahçesinden sonra Hamidiye Kışlasının iç tarafında da çevre düzenleme çalışması başlatacak.
Tarihi İçkale'deki çalışmaların tamamlanması ile ilçenin turistik yönden daha cazip bir konuma sahip olacağını belirten Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "‘Hemşehrilerimizi kadim şehrimizin bu eşsiz yapısının korunması ve tahrip olmaması için daha dikkatli olmaya, surlarımıza ve tescilli yapılarımıza zarar verilmemesi hususunda azami gayreti göstermeye davet ediyorum. Vatandaşlarımızın tarihe tanıklık eden bu güzelliklere zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınarak tarihlerine sahip çıkacaklarına inanıyorum" dedi.

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